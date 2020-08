Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn (cùng 29 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về các tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, sau khi ly hôn, Lan Anh cùng Tuấn kết hôn và có con chung. Năm 2019 cặp đôi này thuê căn hộ trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa để sinh sống. Do cả 2 thường sử dụng ma túy nên đầu tháng 2, Tuấn bỏ ra 2,3 triệu đồng để mua hàng cấm về giấu trong nhà trọ dùng dần.

Tuấn và Lan Anh thời điểm bị bắt vì bạo hành con gái 3 tuổi đến chết - Ảnh: Công an cung cấp

Kết luận điều tra nêu, ngày 5-3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. (SN 2017, con gái của Lan Anh và người chồng trước) sang chơi. Thấy bé M. không nghe lời nên cả hai đã phạt bé gái ngồi trong chậu nhựa nhiều lần nhưng không đánh đập gì.

Do cháu M. không xin lỗi nên từ sáng ngày 29-3 đến rạng sáng 30-3 Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh và hành hạ cháu M. bằng việc bắt quỳ trong chậu và thay nhau dùng cán chổi bằng kim loại đánh, dùng tay tát cháu bé. Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn tiếp tục bạo hành cháu M. Đến chiều 29-3, khi thấy cháu M. đã mệt lả, cả hai mới đưa cháu đi tắm rửa và cho lên gác nằm ngủ.

Đến khoảng 8 giờ ngày 30-3, lúc này cháu M. đang nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở nên Lan Anh cùng Tuấn hô hấp nhân tạo để cấp cứu, sau đó Lan Anh điện thoại cho bố chồng nhờ đưa cháu M. đi cấp cứu. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì cháu M. tử vong do chấn thương sọ não. Do phát hiện cơ thể cháu M. có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên bệnh viện đã báo công an.

Cũng theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của cháu M., đại diện bị hại) không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng đề nghị xử nghiêm hành vi của Lan Anh và Tuấn.