Liên quan đến vụ án cặp vợ chồng đại ca - đại gia bất động sản ở Thái Bình là Nguyễn Xuân Đường (Đường "nhuệ") và Nguyễn Thị Dương cùng nhóm "đàn em" bị bắt tam giam, sáng 14-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết sau 1 ngày lẩn trốn, đối tượng Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã tới cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải)- Ảnh CTV

Xuân Hòa được xác định là "đàn em" của vợ chồng Đường "nhuệ", có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do cặp vợ chồng đại gia bất động sản Đường Dương chủ mưu xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, khiến một phụ xe khách bị thương tích 14% sức khỏe.



Cũng theo đại diện Công an tỉnh Thái Bình, trước đó, đối tượng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến chiều 13-4, Hòa ra trình diện tại cơ quan công an.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-4, mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 2 bị can khác là Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình) cũng về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Phạm Xuân Hòa đã nhanh chân bỏ trốn.

Như vậy, liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương chủ mưu xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Dương (SN 1980) và chồng là Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trong số các bị can nói trên, bị can Nguyễn Xuân Đường bị tạm giam 3 tháng, các bị can còn lại bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết ngoài vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, cơ quan CSĐT cũng tiến hành mở rộng điều tra, xác minh điều tra một số vụ việc Đường "nhuệ" đã bị người dân "tố" trước khi bị bắt giữ…