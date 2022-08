Ngày 9-8, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp, đề nghị xét xử bị can Hà Văn Thành (68 tuổi, trú tại thôn Dầu, xã Tử Du, huyện Lập Thạch- làm nông) về tội Cưỡng đoạt tài sản.



Trụ sở Huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Cổng TTĐT huyện Lập Thạch

Theo cáo trạng, bị can Thành là người thường xuyên khiếu kiện các cá nhân ở huyện Lập Thạch. Trong các ngày 19-10 và 22-10-2021, bị can gửi nhiều đơn đến Huyện ủy địa phương này tố cáo và cho rằng ông Hà Đình Nhã (Bí thư Huyện ủy Lập Thạch) có nhiều vi phạm về đất đai và công tác quản lý với mục đích để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Nhã.

Sau khi nhận được đơn thư, ông Nhã đã giao Chánh văn phòng Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Đình Tuấn gặp, trao đổi, giải thích các quy định của pháp luật cho bị can Thành. Tuy nhiên, bị can Thành nói mình đã gửi đơn tố cáo ông Nhã đến các cơ quan Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc.

VKS xác định bị can Thành còn yêu cầu ông Nhã đưa tiền để dừng kiện cáo và rút toàn bộ đơn khiếu nại. Ban đầu, bị can "ra giá" 100 triệu đồng, nhưng sau giảm còn 50 triệu đồng.

Cáo trạng nêu do bị bị can Thành đe dọa và uy hiếp tinh thần, ông Nhã sợ ảnh hưởng đến tình hình chính trị địa phương và uy tín, danh dự bản thân, nên Bí thư Huyện ủy đã chấp nhận đề nghị của ông Thành. Cùng với đó, bị hại cũng trình báo công an huyện.

Chiều 29-10-2021, sau khi nhận 50 triệu đồng từ ông Nhã, ông Tuấn đã hẹn gặp bị can Thành tại quán cà phê ở thị trấn Lập Thạch. Thời điểm bị can vừa nhận tiền cho vào cặp, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Khi khám xét nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều đơn thư, tài liệu liên quan việc bị can tố cáo ông Nhã và nhiều cá nhân khác ở địa phương, trong đó có đơn tố cáo một số bí thư đảng ủy xã, chủ tịch xã hay lãnh đạo phòng thuộc UBND huyện Lập Thạch.

Đối với đơn tố cáo ông Hà Đĩnh Nhã, Huyện ủy Lập Thạch đã chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giải quyết. Còn những đơn thư thu giữ khác, cơ quan chức năng ở Lập Thạch đã xác minh, kiểm tra. Kết quả cho thấy có nội dung tố cáo đúng, có nội dung phản ánh không có căn cứ.

Về số tiền 50 triệu đồng nêu trên, cơ quan tố tụng xác định đó là tài sản của Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, nên cần trả lại cho ông Nhã. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục xác minh một số tài liệu khác thu giữ từ bị can để làm rõ sau.