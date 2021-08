Ngày 3-8, Công an quận 6, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) để làm rõ một thượng uý công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Công an quận 6 đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý người ra đường không đúng mục đích, thấy Võ đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Võ liền tăng ga bỏ chạy thì một thượng úy thuộc đội cảnh sát ma túy, Công an quận 6 liền đuổi theo.

Đối tượng Võ ra trình diện tại cơ quan công an

Truy đuổi đến đường Lò Gốm thì xe của thượng úy công an bất ngờ bị mất lái leo lên vỉa hè rồi tông vào nhà dân. Mặc dù được đồng đội kịp thời chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng thượng úy công an không qua khỏi.

Xe thượng uý công an thời điểm gặp nạn

Còn Võ sau khi bỏ trốn đã đến trụ sở công an trình diện và khai nhận hành vi. Công an quận 6 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera điều tra về vụ việc.

Hiện công an đang làm rõ thượng úy công an lạc tay lái hay bị đối tượng Võ dùng chân đạp ngã xe dẫn đến hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.