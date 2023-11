Ngày 27-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Tân (SN 2003; ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 6 tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị cáo Nguyễn Nhựt Tân tại Tòa.

Theo cáo trạng, tháng 5-2023, Tân khai thác cát sông mà không có giấy phép khai thác khoảng sản theo quy định nên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 5-6, Tân tiếp tục cùng 2 thanh niên khác thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép, với khối lượng 32,8 m3 trên sông Cổ Chiên thuộc thủy phận xã An Bình, huyện Long Hồ. Tổ công tác Thủy đoàn 2 thuộc Cục CSGT - Bộ Công an đã tuần tra phát hiện, bắt quả tang. Thời điểm kiểm tra, cả 3 sử dụng ghe sắt không gắn biển số đăng ký và dùng máy công suất lớn để hút cát trộm.

Trong quá trình làm việc cũng như tại tòa, Tân thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến dòng chảy cũng như nguồn cát phục vụ vào các công trình trọng điểm trên địa bàn nên HĐXX tuyên phạt mức án nêu trên.

Đối với 2 thanh niên đi cùng Tân, do chưa có tiền án, tiền sự và hành vi chưa cấu thành tội phạm nên Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Long Hồ xử lý theo quy định.