Ngày 1-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Văn Duyến (SN 1982, ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công ty CP sản xuất xây dựng và thương mại Long Thành, chi nhánh Bỉm Sơn, Thanh Hóa về tội "Trốn thuế".

Nhà máy gạch cũng là trụ sở của Công ty CP sản xuất xây dựng và thương mại Long Thành, chi nhánh Bỉm Sơn (Thanh Hóa)

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2019-2020, Lã Văn Duyến đã chỉ đạo kế toán của công ty không xuất hoá đơn khi bán hàng hóa (bán gạch) để che giấu doanh thu, nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền trốn thuế trong 2 năm là trên 4 tỉ đồng.



Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.