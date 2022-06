Ngày 1-6, Công an phường Đông Ba, TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ Lê Thị Na (SN 1993; ngụ đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba) do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Lực lượng công an bắt quả tang đối tượng này tàng trữ trái phép 80 viên ma túy dạng hồng phiến.

Công an bắt giữ Na.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó vào tháng 4-2022, Lê Thị Na đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế, phát hiện và bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép 100 viên ma túy dạng hồng phiến. Tuy nhiên, đối tượng này được cho tại ngoại trong thời gian điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vậy nhưng người phụ nữ này vẫn "ngựa quen đường cũ" tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.