Ngày 24-2, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thúy Liên (SN 1974, trú tại quận Ngô Quyền), là chuyên viên Văn phòng Sở Xây Dựng Hải Phòng, để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn đoạt tài sản", quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự.



Sở xây dựng Hải Phòng, nơi bị can Hoàng Thị Thúy Liên công tác

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 2018-2021, mặc dù không được Sở Xây dựng Hải Phòng phân công nhiệm vụ thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. Tuy nhiên, bà Liên đã lợi dụng việc được giao là chuyên viên bộ phận một cửa, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả chứng chỉ cho tổ chức và cá nhân để thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ của hơn 6.000 tổ chức, hơn 5.400 cá nhân.

Liên thu tiền và không nộp về cho thủ quỹ Sở Xây dựng, qua đó chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.