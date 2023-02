Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Bị can Thái, Thủy, Khánh và Ngọc (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo Dục Việt Nam, và Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can khác gồm: Đinh Quốc Khánh (SN 1970, cựu phó trưởng Ban Kế hoạch Marketing Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam) và Tô Mỹ Ngọc (SN 1980, Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) và Nguyễn Bạch Thùy Linh liên quan đến vụ Việt Á. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Đức Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục. Bị can Thái cũng cùng bị can Thanh Thủy và Quốc Khánh đã thông đồng với Tô Mỹ Ngọc vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Sau khi trúng thầu, bị can Nguyễn Đức Thái, Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ Ngọc.

Đáng chú ý, hơn 1 tháng trước, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy nêu trên, cùng với bị can khác Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, để điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Hai bị can này bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến đại án Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định hai bị can đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay Cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án và hơn 100 người liên quan. Trong số này có 3 nguyên ủy viên Trung ương là cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ngoài ra, hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, tạm giam. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt hai sĩ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỉ đồng.