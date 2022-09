Ngày 7-9, Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận 12 và các cơ quan chức năng lấy lời khai Lê Công Ty (SN 1987, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Lê Công Ty đã đến công an khai nhận sát hại bà P.T.K.D (46 tuổi).

Nhận được thông tin, Công an quận 12 đã phối hợp với Công an TP HCM và các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Công an cho biết bà D. tử vong trong phòng ngủ với vết thương trên cổ.

Người thân bà D. cho biết bà đã ly hôn chồng, bà sống với Ty tại căn nhà ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12. Bà D. nấu ăn cho một trường học.