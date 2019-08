Ngày 14-8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán thận.



2 đối tượng tại cơ quan công an

Theo Công an huyện Thường Tín, ngày 10-8, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát giác 1 đường dây mua bán thận trên địa bàn huyện. Đến 14 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Lê Hồng Hùng (SN 1986, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai thông qua mạng xã hội, nhóm này đã liên lạc, thỏa thuận mua 1 quả thận với giá 240 triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở, xét nghiệm và nằm viện trong quá trình phẫu thuật.

Sau đó, Đồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán 1 quả thận với giá 450 triệu đồng. Tiếp đó, Đồng đã đưa những người bán thận đến ở nhà trọ tại thôn Thọ Am (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) chờ bán thận rồi phân công Hùng đưa đón, chăm nom người bán thận. Trừ các chi phí, mỗi trường hợp Đồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng.