Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Mạnh (SN 1992; ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đối tượng Nguyễn Thái Mạnh

Trước đó, vào chiều 14-8, tổ tuần tra hình sự đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Mạnh chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.



3 bịch ma túy Mạnh mua về "trữ" để sử dụng

Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vào con hẻm gần đó. Do bị công an truy đuổi đến cùng đường, biết không thể thoát nên Mạnh liền lấy gói ma túy giấu trong người ra vứt bỏ để hòng chối tội nhưng vẫn bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận bản thân đã có 1 tiền án về tội mua bán ma túy, vừa mới ra tù. Gói ma túy mà Mạnh vứt bỏ khi bị công an truy đuổi bên trong có chứa 3 bịch nylon đựng ma túy đá, trọng lượng khoảng 15 gram được Mạnh mua của một đối tượng khác trước một quán Karaoke thuộc phường Vĩnh Lạc về để sử dụng trong những ngày giãn cách xã hội.

Đối tượng Phan Hà An Khánh

Qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 16-8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cà May kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang Phan Hà An Khánh (SN 2001; ngụ phường 8, TP Cà Mau) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 5 viên nén, đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Khánh, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 94 viên nén, 18 bịch nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, 3 cân tiểu ly và nhiều bịch nylon nhỏ thường được dùng để chứa ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Khánh khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra, đã tạm giữ thêm 1 mã tấu. Qua test nhanh, Khánh dương tính với ma túy.

Khánh từng có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Khánh từng bị phát hiện 2 lần dương tính với ma túy.