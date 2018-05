Mua xe ăn trộm còn đến nhờ nạn nhân “sang tên đổi chủ”

09/05/2018 10:32

Câu chuyện khôi hài trên vừa xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Theo đó, vào cuối tháng 4-2018, anh Bùi Đức Tâm (SN 1991, ngụ phường 14, quận Bình Thạnh) đi nhậu với bạn về khuya nên tấp vào vỉa hè trên đường Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh) nằm ngủ.



Khi tỉnh dậy, anh Tâm tá hỏa phát hiện thấy chiếc xe Airblade đã không cánh mà bay. Sau đó, anh Tâm đi về nhà luôn mà không đến cơ quan công an trình báo.

Tưởng rằng chiếc xe tay ga đã không còn cơ hội tìm về với "chính chủ" thì bất ngờ chiều ngày 7-5 vừa qua, một nam thanh niên tên Thành (SN 1988, ngụ quận 11) tìm đến nhà anh Tâm nhờ làm thủ tục sang tên đổi chủ?!

Lúc này, anh Tâm liền bắt giữ Thành cùng tang vật giao cho cơ quan công an lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, Thành cho biết mua chiếc xe trên từ một người không rõ lai lịch trên mạng. Do không biết chiếc xe trên là tang vật trong vụ án trộm cắp nên thanh niên này mới mua và đến nhờ sang tên đổi chủ xe.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Theo Thiên Long (Báo Công an TP HCM)