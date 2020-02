Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 21-2 cho biết Đại bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ đã buộc tội Paul Marshall Bodner, 64 tuổi, công dân TP San Francisco, California (Mỹ) vì liên tục qua Việt Nam tham gia các hoạt động tình dục trái phép. Bản cáo trạng được đưa ra ngày 30-1 sau cuộc điều tra của Cục Điều tra An ninh Nội địa thuộc Sở Di trú và Hải quan Mỹ phối hợp cùng Bộ Công an Việt Nam.



Thành viên Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) bắt giữ nghi phạm - Ảnh minh họa

Theo bản cáo trạng được công bố ngày 13-2, Bodner bị cho là đã đến Việt Nam nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 8-2016 với mục đích tham gia vào hoạt động tình dục trái phép với trẻ vị thành niên ở TP HCM.

"Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ phối hợp cùng các đối tác nước ngoài trên khắp thế giới luôn làm việc không mệt mỏi để bảo vệ trẻ em và đưa những kẻ lạm dụng ra xử lý trước pháp luật. Trong trường hợp này, sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng Điều tra An ninh Nội địa Mỹ ở TP HCM và Bộ Công an Việt Nam đã giúp nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên dần thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Việc bắt giữ này cũng cho thấy một điều rất quan trọng là Mỹ và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả cùng nhau nhằm đấu tranh chống nạn lạm dụng trẻ em" - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết.

Bất kỳ ai có thông tin về Bodner hoặc sở thích lạm dụng tình dục trẻ em của Bodner có thể liên hệ với Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) tại đường dây nóng 1-866-DHS-2-ICE và xin gặp người phụ trách vụ án này. Đồng thời, có thể chuyển thông tin trực tuyến tại www.ice.gov/webform/hsi-tip-form.

HSI là cơ quan điều tra trọng yếu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và là bộ phận quan trọng của Mỹ chống lại các tổ chức tội phạm lợi dụng việc đi lại, thương mại cũng như các hệ thống tài chính và định cư của Mỹ. Đây được xem là đơn vị đi đầu trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em với hơn 200 văn phòng ở Mỹ và hơn 70 văn phòng khác ở nước ngoài.

Vụ án này được đưa ra ánh sáng như một phần của Dự án Bảo vệ An toàn cho Trẻ em, một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5-2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Dự án Bảo vệ An toàn cho Trẻ em tập hợp các nguồn lực của liên bang, bang và địa phương nhằm định vị, bắt giữ và truy tố những cá nhân lạm dụng tình dục trẻ em qua Internet cũng như xác định và giải cứu các nạn nhân tốt hơn.