Ngày 2-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005; ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án này là T.Q.M (SN 1993; ngụ cùng địa phương).



Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân là khu đất hoang vắng trong khu đô thị mới ở TP châu Đốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Châu Đốc và là bạn thân với M. từ lâu.

Tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nghĩa nghiện game và đã lấy 2 chiếc xe máy của gia đình đem cầm cố. Để có tiền chuộc lại xe, Nghĩa nảy sinh ý định giết bạn thân của mình để cướp tài sản đem bán lấy tiền.

Khoảng 19 giờ ngày 23-3, Nghĩa thủ sẵn dao trong người trước khi M. điều khiển xe máy đến nhà để cả 2 cùng đi chơi và ăn uống.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu M. chở vào khu vực vắng ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc. Khi M. vừa dừng xe lại theo yêu cầu thì bất ngờ bị Nghĩa dùng dao kề vào cổ, buộc phải tháo sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo trên người.

Nghĩa bị di lý về Công an tỉnh An Giang ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra

Bất ngờ trước hành động của bạn thân, M. chống cự lại thì bị Nghĩa dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ. Khi nạn nhân bỏ chạy thì Nghĩa đuổi theo, quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực M.

Thấy M. đã chết, Nghĩa lấy 500.000 đồng và sợi dây chuyền của người bạn thân.

Để phi tang chứng cứ, Nghĩa lấy xe máy chở thi thể nạn nhân đem đi giấu tại đám cỏ trong khu đô thị gần đó. Đồng thời, đem chiếc xe máy đẩy xuống kênh nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Nghĩa lúc làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang

Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Nghĩa đem bán sợi dây chuyền được 34 triệu đồng để lấy tiền chơi game.

Khoảng 2 giờ sau đó, qua công tác khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng thuộc Công an TP Châu Đốc đã bắt khẩn cấp Nghĩa.