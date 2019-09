Chiều 10-9, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ đối tượng bịt mặt gây ra vụ nổ súng khiến ông Phạm Văn Lực (SN 1977 trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng), trọng thương.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9-9, tại nhà ông Nguyễn Bá Quang (SN 1977, trú tại thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng), gia chủ cùng 4 người khách trong đó có anh Vũ Xuân Hòa (SN 1992, trú tại tổ 3, thị trấn Đông Hưng) và ông Phạm Văn Lực đang ngồi chơi thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau giữa anh Hòa và ông Quang.

Trong lúc này, Phan Thế Anh (SN 1998, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) đi cùng một thanh niên đến hỏi mua chó của ông Quang. Đang bực tức, anh Hòa đã dùng tay chân đánh Thế Anh và thanh niên đi cùng. Liền đó, Thế Anh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Trường (SN 1987, trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng) đến thì Hòa tiếp tục cãi chửi nhau với Trường.

Ít phút sau, phát hiện 1 nam thanh niên mặc quần áo, đội mũ cùng màu đen, bịt khẩu trang kín mặt từ đâu xuất hiện đến trước cửa nhà, lạnh lùng rút súng ra cầm trên tay, ông Lực sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà. Thấy vậy, đối tượng bịt mặt đã nhằm người ông Lực nã đạn. Hậu quả, ông Lực bị bắn 3 phát, trong đó 1 phát trúng vào lưng, trọng thương.

Thấy nạn nhân đổ gục trên vũng máu, nam thanh niên bịt mặt lập tức rút khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ông Lực được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Đông Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.