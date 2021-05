Ngày 13-5, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đưa vụ án "Gây rối trật tự công cộng" ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 bị cáo từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù giam.

Trong đó, bị Nguyễn Thành Nam - kẻ tông thẳng vào người thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang) khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép - chỉ bị phạt 6 tháng tù giam.

Clip tòa xử 11 bị cáo đua xe, tông CSGT

Theo cáo trạng, ngày 2-5-2020, các bị cáo sử dụng xe máy thay đổi kết cấu, thiết bị an toàn của xe rồi chạy lạng lách, nẹt pô trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành và cho xe chắn ngang đường (làn đường dành cho ô tô) để các các phương tiện dừng lại, tạo điều kiện cho các bị cáo đua xe. Hành vi gây rối này diễn ra khoảng 15-20 phút, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông.

Các bị cáo tại tòa

Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã phân công hàng chục công an làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép. Khi phát hiện có nhiều tổ ra tín hiệu chặn dừng xe thì nhiều "quái xế" bỏ chạy. Lúc này, bị cáo Nam đã tông thẳng vào người thiếu tá Hồ gây thương tích 45%.

HĐXX cho rằng khi xảy ra va chạm thì thiếu tá Hồ chưa ra tín hiệu chặn dừng xe đối với Nam và khoảng cách giữa thiếu tá Hồ và xe Nam ngắn nên bị cáo không xử lý được tình huống này. Do đó, không xử lý Nam hành vi chống người thi hành công vụ hay cố ý gây thương tích.