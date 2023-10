Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tải Minh Hồi (SN 2003, trú tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại khoản 2, Điều 190 - Bộ luật Hình sự.



Đối tượng Tải Minh Hồi cùng tang vật

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Tải Minh Hồi lên mạng rao bán pháo nổ cho đối tượng có nhu cầu.

Đến khoảng 17 giờ ngày 25-10, tại khu nhà trọ thuộc đội 5, thôn Lâu Động, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra, phát hiện Tải Minh Hồi đang có hành vi sản xuất pháo nổ các loại (dạng pháo cuộn có hình dạng, kích thước khác nhau).

Lực lượng công an thu giữ tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 47 g thuốc pháo, 280 quả pháo thành phẩm trọng lượng 96,016 kg, các đồ vật để chế tạo pháo nổ: Dây dẫn cháy, kéo, keo 502…

Bước đầu, Tải Minh Hồi khai nhận đã sản xuất pháo và bán cho một số người tại địa bàn tỉnh Hải Dương.