Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng vào ngày 10-10 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 - Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú quán tại số 2/21, phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).



Tổ công tác Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng đưa Nguyễn Hoàng Nam về trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ giải quyết.

Trước đó, hồi 14 giờ 40 phút ngày 26-9, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an quận Hồng Bàng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường Minh Khai đã phát hiện xe ôtô mang BKS 15A-692.xx do anh V.V.M. (SN 1989, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) điều khiển chở theo Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú quán tại số 2/21, phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) đi vào đường cấm.

Khi xe đến khu vực trước cửa số nhà 28, phố Minh Khai, tổ công tác dừng xe ôtô để kiểm tra thì Nguyễn Hoàng Nam (người ngồi bên cạnh tài xế) đã có hành vi chống đối, tấn công, dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ với tổ công tác, cản trở tổ công tác thực thi nhiệm vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế Nam đưa về Công an phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết. Sau khi phối hợp với cơ quan điều tra - Công an quận Hồng Bàng tiến hành test ma túy với hai người trên xe ôtô, kết luận cả hai dương tính với ma túy, khám trên xe có một gói tinh thể ma tuý.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố Nguyễn Hoàng Nam với tội danh "Chống người thi hành công vụ" và xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế V.V.M. với lỗi "Đi vào đường cấm và điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy".