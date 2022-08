Ngày 14-8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố bị can đối với 4 cán bộ, trong đó bắt tạm giam 3 người do sai phạm trong việc cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại huyện Lâm Hà.

Các cán bộ bị khởi tố gồm: Lê Đình Hoàng (38 tuổi), nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà; Vũ Văn Nghi (53 tuổi), cán bộ đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Nguyễn Văn Lộc (57 tuổi), công chức địa chính xã Gia Lâm (Lâm Hà) và Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi), cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà.

Người dân huyện Lâm Hà gặp khó khăn trong việc làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh tình trạng nhiêu khê, làm khó trong công tác đo đạc, làm thủ tục, cấp sổ đỏ cho người dân và doanh nghiệp, thậm chí "ngâm" hồ sơ không lý do. Có thời gian, người dân phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng để đến trụ sở 1 cửa của huyện để đăng ký làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Lâm Hà vào cuộc điều tra, bước đầu làm rõ có đủ căn cứ xác định Lê Đình Hoàng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng và hộ ông Khúc Văn Phượng tại thôn 1, xã Gia Lâm (Lâm Hà).

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện các bị can Nghi và Lộc có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho 2 hộ Khúc Văn Phượng và Nguyễn Thị Hồng, tại thôn l, xã Gia Lâm (Lâm Hà).

Người dân chờ làm thủ tục cấp sổ đỏ

Ông Nghi không mời các hộ giáp ranh trong quá trình thực hiện việc đo đạc đối với các diện tích đất của hộ bà Hồng và ông Phượng, dẫn đến các chữ ký hộ giáp ranh bị giả mạo, xác nhận: "Thửa đất không vào đất giao khoán và rừng trồng xã Gia Lâm" đối với 2 diện tích đất trên, dẫn đến các sai phạm trong hồ sơ cấp sổ đỏ.

Đối với ông Lộc, vi phạm không trực tiếp đi đo đạc bản đồ, không kiểm tra xác minh nguồn gốc đất trên thực tế, không kiểm tra quy hoạch sử dụng đất mà vẫn xác nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ ông Phương và bà Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không đi trực tiếp hiện trường, không đối chiếu bản đồ giao khoán trồng rừng dẫn đến việc xác nhận ranh giới diện tích đất cấp sổ đỏ của ông Khúc Văn Phượng trùng vào đất giao khoán rừng theo NĐ135/NĐ-CP do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.