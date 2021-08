Chiều nay 18-8, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "gốm", SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Theo lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ huyện Gia Lâm, bước đầu bị can Ngân thừa nhận chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của khoảng 10 người. Cùng với đó, cơ quan điều tra đang tìm thêm bị hại của vụ án.

Ngân "gốm" thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Facebook

Ngoài ra, công an nhận định Ngân còn chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng các hình thức khác nhau nên tiếp tục mở rộng vụ án. Đơn cử, nữ bị can này lập nhiều tài khoản Facebook như Ngân Gốm, Đỗ Thị Kim Ngân Paula để livestream trên mạng xã hội, vờ rao bán các sản phẩm từ gốm và nhiều hàng hóa khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị can còn lợi dụng việc livestream để kêu gọi từ thiện, cứu trợ các vùng gặp thiên tai và nơi khó khăn. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Ngân cắt liên lạc rồi sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân.

Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân "gốm" không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Sau nhiều ngày điều tra và phát đi thông báo truy tìm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được Ngân đang ở đâu, làm gì. Đến chiều 16-8, Ngân "gốm" bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ trên địa bàn tỉnh này và được di lý, bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Trước đó, năm 2018, Ngân "gốm" nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook vì có hành vi lái xe ra giữa đường gây ách tắc giao thông khi bị lực lượng CSGT nhắc nhở ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến cuối năm 2019, Ngân tiếp tục được nhiều người biết đến khi có clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ này say xỉn, điều khiển ôtô tham gia giao thông với tốc độ cao. Trong clip này, Ngân "gốm" gào thét, khóc lóc, thách thức cơ quan công an. Ngân khiến cư dân mạng bức xúc.