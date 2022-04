Vì sao công an không thụ lý đơn tố giác?

Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu từ bà Phạm Thị Ngọc Yến, Thanh tra Bộ Công an đã yêu cầu Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an TP Thủ Đức từng thông báo không thụ lý đơn tố cáo với lý do "Vụ việc tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra".

Theo bà Yến, quá trình làm việc với công an, bà tố cáo T. "biển" cấu kết với ông M. (giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Thủ Đức) và bà T. (kế toán phòng giao dịch, vợ ông M.) đưa bà vào bẫy khiến phải thế chấp nhiều bất động sản không đúng quy định với số tiền hàng chục tỉ đồng để trả nợ cho T. "biển".