"Ngáo đá" ngựa quen đường cũ, cầm dao truy sát cha mẹ

20/02/2019 19:32

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 20-2, Huỳnh Thanh Duy (SN 1991; trú tại đường Đặng Huy Trứ, TP Huế) có biểu hiện "ngáo đá", đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, cầm dao truy đuổi người thân. Trước sự việc trên, người nhà đã báo lên Công an phường Phước Vĩnh. Khi có mặt, nhận thấy thái độ hung hăn, liều lĩnh của đối tượng, lực lượng công an phường xác định cần thêm lực lượng hỗ trợ nên đã báo Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.



Huỳnh Thanh Duy (ngồi giữa) tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục Duy bỏ dao xuống, chấm dứt hành động đe dọa người thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát 113 đã khống chế đối tượng, tước vũ khí, thu giữ được một con dao thái dài 30 cm.



Theo Công an phường, Duy nghiện ma túy nhiều năm. Trước đây đã có biểu hiện "ngáo đá" và bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ.

Q.Nhật