Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước SVĐ Mỹ Đình khai gì?

04/02/2019 08:46

Tối 3-2 (tức 29 Tết), lực lượng cảnh sát đã bắt giữ và di lý Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), là nghi can cứa cổ tài xế taxi Linh Anh từ Hòa Bình về Hà Nội.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm An đã thừa nhận hành vi gây án của mình. An khai do không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Nguyễn Cảnh An khi mới bị bắt giữ

Trong diễn biến liên quan, một lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và tìm hiểu nhân thân của đối tượng này. Công an xã đã trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của đối tượng An để làm việc.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn, An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, nghi phạm mới học xong THPT và mới rời khỏi địa phương một thời gian để đi làm ăn.

Ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại nằm trong diện giáo dục tại cộng đồng vì thường có hành vi trộm cắp tiền của gia đình.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 29-1, anh Nguyễn Văn D. lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS 30A - 909.xx thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh D. đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ.

Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ôtô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10 m thì bị ngã và tử vong do mất máu cấp.

Huy Thanh