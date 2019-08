Ngày 19-8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa làm rõ một vụ giết người, nạn nhân là bố đẻ của nghi phạm, nhưng phía gia đình khai báo tử vong do tai nạn giao thông.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 20-7, V.V.Th. (16 tuổi, trú tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) và bố đẻ là ông V.V.D. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, không kiềm chế được nên Th. đã dùng chiếc cào đánh mạnh vào đầu ông D. khiến người cha bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi D. đánh chết bố, người thân trong gia đình trình báo cơ quan chức năng ông D. tử vong do bị tai nạn giao thông.

Nghi ngờ cái chết của ông D. có nhiều uẩn khúc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông D. không phải do tai nạn.

Cơ quan công an đã triệu tập Th. lên làm việc. Tại cơ quan công an, Th. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý V.V.Th. trước pháp luật.