Ngày 1-7, công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thành Lanh (30 tuổi, quê quán Ninh Thuận) về hành vi báo tin giả.

Lanh tại trụ sở công an

Trước đó, trang Zalo của "Công an thị xã Bến Cát" và "Công an phường Thới Hòa" tiếp nhận thông tin do Nguyễn Thành Lanh cung cấp về việc em gái của Lanh và nhiều thiếu nữ khác bị môi giới lừa bán vào một quán karaoke trên địa bàn phường, ép ký giấy nợ và đề nghị lực lượng công an khẩn trương giải cứu.



Tin nhắn Lanh gửi đến trang Zalo của công an thị xã Bến Cát

Vào cuộc điều tra, công an xác định tin báo của Lanh có nội dung sai sự thật. Theo đó, thông tin về "em gái" mà Lanh cung cấp trước đó thật ra là N. (19 tuổi, quê quán Ninh Thuận), người yêu của Lanh.

Qua làm việc, N. cho biết có quan hệ tình cảm và sống cùng Lanh tại tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình sinh sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn, N. bỏ đi và xin làm việc tại quán karaoke chứ không bị ai ép buộc gì. Tuy nhiên, do không muốn N. tiếp tục làm tại quán karaoke, Lanh đã dựng chuyện "giải cứu" để cơ quan công an can thiệp.

Tại cơ quan công an, Lanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.