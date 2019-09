Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết vừa triệt xóa thành công băng cướp nhí chuyên dùng hung khí chém người đi đường để cướp tài sản ở vùng giáp ranh TP HCM và Long An do Đặng Tuấn Kiệt (tự Bé Kiệt, 15 tuổi, sống lang thang) cầm đầu.

Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ 12 thiếu niên tuổi từ 12 đến 16 tuổi để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công người đi đường để cướp tài sản.

Đặng Tuấn Kiệt



Theo công an, giữa năm 2019 tại huyện Bình Chánh (TP HCM) xảy ra nhiều vụ cướp tài sản xảy ra lúc nửa đêm tại những đoạn đường vắng. Nhận được tin từ người dân, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM lập chuyên án truy bắt.

Hung khí gây án



Các đồng phạm của Kiệt



Các trinh sát đã xác minh băng này là một nhóm thiếu niên tuổi "teen" sống lang lang, thường tụ tập đua xe, đập đá, cầm đầu là Đặng Tuấn Kiệt.

Rạng sáng 13-9, Kiệt cùng 3 người khác cầm hung khí uy hiếp cướp xe máy của anh Đỗ T. N (25 tuổi) trên đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) rồi tẩu thoát thì bị các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm Kiệt thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định đã thực hiện ít nhất 8 vụ cướp tại các huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Long An. Hiện Công an TP HCM và Công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.