Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954) - cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Nguyễn Thị Cẩm Yên nghe Cơ quan CSĐT tống đạt các Quyết định

Theo kết quả điều tra ban đầu, Yên nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa. Từ năm 2007-2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải (nguyên là Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa) chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.

Nguyễn Ngọc Thanh Hải nghe Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định

Công an khám xét nơi ở của các đối tượng

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo. Mặt khác, với tư cách là giám đốc lúc bấy giờ, Hải còn cho Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa hơn 2,2 tỉ đồng.