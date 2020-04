Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tạm giữ Nguyễn Thanh Khoa (SN 1990, quê Bến Tre) do có hành vi đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-4, Nguyễn Thanh Khoa ngồi nhậu trước phòng trọ anh N.V.D. (SN 1995) gần phòng Khoa. Trong lúc nhậu, nhóm Khoa mở loa kẹo kéo hát karaoke với âm lượng lớn.

Thấy ồn ào, ông N.V.B. (SN 1970, quê Cà Mau) ở trọ gần đó bước qua nhắc nhở Khoa. Mặc dù mở loa lớn nhưng khi bị nhắc Khoa đã cãi vã rồi đánh nhau với ông B.

Được người dân dãy trọ can ngăn, ông B. trở về phòng nhưng vẫn chửi Khoa. Bực tức, Khoa về phòng trọ lấy một thanh sắt dài 2 mét rồi cùng em họ sang nhà trọ ông B. "hỏi chuyện".

Khi đến phòng ông B., Khoa bị con trai ông B. ném vỏ chai bia trúng người còn ông B. cũng đập bể vỏ chai tấn công Khoa. Trong lúc hỗn chiến, Khoa đã chụp con dao trong nhà ông B. đâm 4 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi Khoa bỏ về phòng trọ, ông B. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng ông trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Sau khi nhận được tin báo, công an đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.