Ngày 29-9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Đại Từ vào rạng sáng cùng ngày.



Cây xăng nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, bà N.T.D. (37 tuổi) trong lúc đang làm việc tại cây xăng Cát Nê thì bị chồng cũ là ông Đinh Viết Hà (45 tuổi) bất ngờ dùng dao đâm vào bụng, khiến bà tử vong.

Sau đó, ông Hà kéo thi thể bà D. vào nhà vệ sinh rồi phóng hỏa thiêu cả hai người.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông Hà đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong toả hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Được biết, bà D. và ông Hà mới ly hôn được khoảng 1 tháng.