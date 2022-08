Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thông (SN 1986; trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo công an, khoảng 23 giờ ngày 17-8, Thông đưa người nhà vào cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi các y, bác sĩ làm các thủ tục ban đầu, đến khoảng 2 giờ ngày 18-8, Thông đã liên tục chửi bới, túm cổ áo, đe dọa các y, bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự.

Công an phường Phương Mai ngay sau đó đã phối hợp với Công an quận Đống Đa tiến hành xác minh, đưa Thông cùng tang vật về Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra.

Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thông.