Ngày 29-6, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP HCM) liên tục "bắt tận tay" những người dán quảng cáo "hút hầm cầu, thông cống" bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn.



Cụ thể, khoảng hơn 9 giờ, tổ tuần tra thuộc Công an phường Võ Thị Sáu phát hiện N.H.P (SN 2005; ngụ quận Phú Nhuận) dán quảng cáo "bẩn" trước một căn nhà trên đường Hoàng Sa.

Những người dán "quảng cáo bẩn" và chủ 2 cơ sở kinh doanh liên quan bị mời về Công an phường Võ Thị Sáu làm việc

Làm việc với công an, P. khai hiện đang làm thông cống, hút hầm cầu cho N.A.T (SN 2003; ngụ quận Phú Nhuận).

Từ lời khai này, Công an phường Võ Thị Sáu và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 đã mời N.A.T đến làm việc.

Kiểm tra hành chính nơi ở của T. và P., công an phát hiện khoảng nửa kg giấy in quảng cáo có nội dung "Hút hầm cầu, thông cống nghẹt" kèm số điện thoại.



Cơ quan chức năng làm việc với N.A.T

Cùng ngày, Công an phường Võ Thị Sáu tiếp tục phát hiện T.V.H (SN 1996, quê Quảng Ninh) và V.T.B (SN 1999, quê Đồng Tháp) dán quảng cáo hút hầm cầu, thông cống lên trụ điện, cột giao thông, cây xanh ở nơi công cộng… trên đường Trần Quốc Thảo.



Cả 2 khai cho biết chỉ làm thuê cho người phụ nữ là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thông, hút hầm cầu tên O.T.L (SN 1982; ngụ quận Bình Tân).

Công an phường Võ Thị Sáu và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 kiểm tra nơi ở của bà O.T.L thì phát hiện bà L. đang cất, giữ hơn 22 kg giấy in quảng cáo " Đội vệ sinh rút hầm cầu T.N" kèm số điện thoại.

Cơ quan chức năng làm việc với bà O.T.L

Làm việc với lực lượng chức năng, những người này đều ý thức hành vi dán quảng cáo bẩn của mình gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm quy định pháp luật.

Trong đó, N.A.T và bà O.T.L đều biết rõ Công an TP HCM đang đẩy mạnh ra quân xử lý triệt để "quảng cáo bẩn" nhưng vẫn vi phạm. Riêng N.A.T đã bị Công an quận 11 (TP HCM) kiểm tra và xử lý về hành vi tương tự trước đó.

"Quảng cáo bẩn" gây mất mỹ quan đô thị tại quận 3

Hai người này khai để "tránh công an", họ thường thuê người dán quảng cáo trên đường vào những khung giờ ít người qua lại trên đường.

Trong khi cơ sở của N.A.T nhắm đến việc "quảng cáo bẩn" ở trung tâm TP thì cơ sở của bà O.T.L lại nhắm đến "quảng cáo bẩn" ở các huyện ngoại thành.

Bà O.T.L nói rằng việc nhân viên của cơ sở mình bị phát hiện "quảng cáo bẩn" ở quận 3 là do những người này tự ý thực hiện.

Người này còn nêu lý do biết vi phạm nhưng vẫn thực hiện do cuộc sống khó khăn, người thân trong gia đình thất nghiệp nên phải đi "quảng cáo bẩn".

Hiện vụ việc liên quan tới 2 cơ sở kinh doanh của N.A.T và bà O.T.L đang được Công an quận 3 tiếp tục xác minh, xử lý.