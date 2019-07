Người lớn vắng nhà, thiếu niên 16 tuổi dụ bé gái 8 tuổi làm trò “người lớn”

24/07/2019 11:29

Ngày 24-7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Văn T. (SN 2003, trú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) để điều tra về tội giao cấu với trẻ em.



Theo tài liệu của cơ quan công an, Tường quen và chơi thân với gia đình anh T, nên thường xuyên qua nhà chơi. Vào trưa ngày 25-6, biết anh T. đi vắng, con gái anh T. là cháu N.T.B.Tr. (8 tuổi) đang chơi trong nhà một mình nên Văn T. dến dụ dỗ bé gái làm trò "người lớn".

Nghi phạm Mai Văn T. tại cơ quan công an - Ảnh: Tú Nguyễn

Khi Mai Văn T. đang thực hiện hành vi dâm ô với bé gái thì cháu Nguyễn Thị L. (13 tuổi, chị họ của Tr.) sang nhà chơi phát hiện sự việc. Thấy cháu L. đến, Văn T. mặc quần vào rồi bỏ đi. Khoảng 1 tuần sau, cháu L. đã kể toàn bộ sự việc trên cho bố mẹ của bé Tr. biết. Gia đình cháu Tr. sau đó đã đến cơ quan công an để tố cáo sự việc.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ, thu thập chứng cứ. Mai Văn T. đã bị công an bắt giữ ngay sau đó để điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, bước đầu T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Mai Văn T. trước pháp luật.

Đức Ngọc