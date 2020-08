Chiều tối 14-8, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã ký cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự hai tội danh: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Lê Quốc Minh (SN 1993), Lý Văn Mè (SN 1989), Nguyễn Duy Thanh (SN 1999) cùng 15 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".



Đáng chú ý, trong số 19 bị can bị truy tố thì Nguyễn Kim Ngân (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi) là phụ nữ duy nhất bị truy tố vì hành vi "Che giấu tội phạm".

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện, mặc dù biết Lê Quốc Tuấn dùng súng gây án khiến 5 người tử vong nhưng Nguyễn Kim Ngân vẫn giúp đỡ. Cụ thể, khi gặp bị can Nguyễn Duy Thanh tại nhà cô ruột, Thanh đã kể toàn bộ sự việc Tuấn gây án cho Ngân nghe và nói có gặp Tuấn. Đồng thời, Thanh bàn bạc với Ngân tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn.

Căn nhà hoang, nơi Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt

Ngày 10-2, Ngân mua 2 sim điện thoại gặp bị can Lý Văn Mè tại công ty nơi Mè làm bảo vệ. Ngân kể cho Mè biết Tuấn đang trốn ở đâu và kêu Mè tìm cách giúp Tuấn. Sau đó, Ngân đưa sim điện thoại và cho Mè biết số điện thoại Tuấn đang dùng để liên lạc.

Mè gọi điện cho Tuấn và nạp cho Tuấn 200.000 tiền điện thoại. Trong thời gian này, Tuấn liên lạc với Thanh nhờ dùng xe máy chở đi trốn nhưng do công an bố ráp nhiều nên Thanh sợ. Sau đó, Thanh nhờ một người khác tổ chức đưa Tuấn đi Vũng Tàu trốn bằng taxi. Tuy nhiên, đêm 14-2, Tuấn dùng súng chống trả tại một căn nhà hoang nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà dòm)

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bạc tại một vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Tuấn đã xả súng làm chết 4 người và một con bò. Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy cùng số tiền 802 triệu đồng. Trong lúc trốn chạy, Tuấn cướp thêm 2 xe máy, bắn chết thêm một người và làm bị thương hai người khác.

Đối với số tiền 802 triệu đồng cướp được, Tuấn đưa cho nhiều người cất giữ. Nhưng do bị phát hiện nên những người này mang đến công an giao nộp lại. Trong vụ án này, Lê Quốc Tuấn đã bị đội đặc nhiệm Công an TP HCM tiêu diệt sau khi gây án. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, gia đình các nạn nhân có đơn yêu cầu bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng; trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường 1,6 tỉ đồng.