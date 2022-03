Ngày 15-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ việc "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng Công ty VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan (vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tổng Công ty VEC).



Bị can Mai Tuấn Anh - Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Mai Tuấn Anh, nguyên tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VEC về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Văn Tám, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty VEC; Lê Quang Hào, nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nguyễn Tiến Thành, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đỗ Ngọc Ân, nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình, nguyên phó giám đốc phụ trách gói thầu, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên đã có hành vi buông lỏng quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công, xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án này, dẫn đến đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 12-2021, TAND Hà Nội tuyên 2 nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty VEC Nguyễn Mạnh Hùng 7 năm tù, và Lê Quang Hào 6 năm tù. Hai nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Hoàng Việt Hưng và Nguyễn Tiến Thành lần lượt lĩnh 8 năm 6 tháng tù và 4 năm 6 tháng năm tù. 31 bị cáo khác lĩnh các mức án từ 24 tháng tù treo đến 5 năm 6 tháng tù. Một bị cáo tư vấn trưởng người nước ngoài được miễn trách nhiệm hình sự, trục xuất bằng đường ngoại giao.

Theo bản án sơ thẩm, trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở xác định dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 139 km, từ TP Đà Nẵng đến TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Giai đoạn I của dự án dài 65 km, từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) mới đưa vào sử dụng được hơn 2 năm đã có 380 điểm bị hỏng.

Kết luận giám định cho thấy công trình xây dựng thuộc giai đoạn I của dự án không bảo đảm chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế. Trong quá trình thi công, nghiệm thu, các bên liên quan đã không thực hiện đo nghiệm thu cường độ mặt đường trên các lớp vật liệu hoàn thành, không đo hệ số thấm của lớp bê-tông nhựa tạo nhám để đánh giá chất lượng công trình xây dựng sau khi thi công, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng hạng mục công trình xây dựng nhưng đã ký nghiệm thu, đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Các bị cáo trong vụ án không tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, dẫn đến việc cho tổ chức thi công, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành không bảo đảm chất lượng. Dù vậy, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu, thanh toán hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công dự án.