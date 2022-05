Ngày 28-5, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Gia Phú, Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh: BV

Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã ra kết luận và kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu phạm tội của ông Trần Gia Phú. Theo kết luận thanh tra, trước đó (từ năm 2020-2021), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết 8 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 với Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), tổng giá trị hơn 8,2 tỉ đồng.

Trong quá trình thanh tra tại Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đoàn thanh tra đã có thông tin về việc ông Trần Gia Phú nhận tiền "hoa hồng" của Công ty Việt Á. Làm việc với ông Phú, ông nay cho biết trước đó, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn biến phức tạp, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã giao cho đơn vị vi sinh thuộc Trung tâm xét nghiệm, chủ động đề xuất phương án làm xét nghiệm và dự trù sinh phẩm, hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vào thời điểm đó, ông Trần Gia Phú đang là trưởng đơn vị vi sinh đã tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và được biết Công ty Việt Á có cung cấp sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác chẩn đoán xác định Covid-19. Sau khi tìm hiểu và biết Công ty Việt Á có giấy phép lưu hành, ông Phú đã báo cáo năng lực của Công ty Việt Á với Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau đó thì thực hiện việc đề xuất, dự trù về số lượng chủng loại và tiếp nhận sinh phẩm, hóa chất từ Sở Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch của đơn vị; Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết hợp đồng mua bán với Công ty Việt Á. Trong quá trình này, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á, đã liên hệ với ông Trần Gia Phú xin số tài khoản để chuyển tiền "hoa hồng".

Từ tháng 11-2020 đến tháng 9-2021, bà Thảo đã 4 lần chuyển tiền cho ông Phú, trong đó 2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú do ông Phú cung cấp với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ đến khi đoàn thanh tra đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (ngày 25-1-2022), ông Phú mới báo cáo và xin nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty Việt Á. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.