Sau 2 ngày xét xử (ngày 10 và 11-3) vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan tới 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, trưa ngày 11-3, phiên xét xử đã đi tới phần luận tội của đại diện VKSDN tỉnh Thanh Hóa.



Lê Mạnh Hà, nguyên Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị 3,5 năm tới 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ"

Căn cứ chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến lời khai của các bị cáo tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra mức án đề nghị HĐXX xem xét, tuyên phạt đối với 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp.

Theo đó, với tội "Nhận hối lộ", Lê Mạnh Hà (SN 1962), bị đề nghị từ 3,5 năm đến 4 năm tù; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964) từ 3 năm đến 3,5 năm tù; Nguyễn Hưng (SN 1976) và Dương Văn Bằng (SN 1962) từ 2,5 năm tới 3 năm tù; Nguyễn Quý Diễn (SN 1969) từ 2 năm đến 2,5 năm tù.

Về tội "Đưa hối lộ", Nguyễn Gia Hải (SN 1973, Giám đốc Doanh nghiệp Hải Lam) bị đề nghị từ 9-12 tháng tù và từ 12-15 tháng tù về tội "Trốn thuế"; Trần Ngọc Tài (SN 1976, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý) từ 1,5 năm đến 2 năm tù; Nguyễn Cao Châu (SN 1985, Giám đốc Công ty Châu Tú Tài) từ 6-9 tháng tù.

HĐXX đã nghị án và dự kiến chiều ngày 16-3 sẽ tuyên án đối với các bị cáo trên.

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2019, tại hội trường UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Cúc, phó trưởng đoàn thanh tra, có hành vi nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Tùng Sâm (đóng tại huyện Thiệu Hóa). Sau khi Cúc bị bắt, lần lượt các thành viên của đoàn thanh tra đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ, từ ngày 13-3-2019, đoàn cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa gồm 5 người Lê Mạnh Hà, Nguyễn Hưng, Dương Văn Bằng, Nguyễn Quý Diễn, Nguyễn Thị Cúc, do Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn thực hiện thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng tại huyện Thiệu Hóa.

Quá trình thanh tra, mặc dù không có quán triệt từ trước nhưng toàn bộ thành viên đoàn đều hiểu và thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền cho đoàn thì Lê Mạnh Hà thống nhất với đoàn giao cho Nguyễn Thị Cúc nhận để tổng hợp và chia cho các thành viên. Trong quá trình thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, đoàn đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học với tổng số tiền hơn 594 triệu đồng.