Ngày 20-11, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Anh Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Minh

Theo điều tra ban đầu, Kiệt và bé gái tên T.K (14 tuổi; ngụ tại địa phương) quen nhau qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin và nảy sinh tình cảm. Tối 24-8, Kiệt rủ K. đi chơi và nhậu với đám bạn. Sau khi nhậu xong, Kiệt cùng K. đến thuê nhà nghỉ và Kiệt đã giao cấu nhiều lần với em K.

Vụ việc bị gia đình bé gái phát hiện nên trình báo công an.