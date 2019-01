Nhiều thanh niên đồng tính sập bẫy gã trai ở TP HCM

22/01/2019 14:32

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ Tôn Thất Minh Trí (SN 1992; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Trí đã lên kế hoạch kết bạn với những thanh niên đồng tính để rủ đi khách sạn tâm sự rồi lợi dụng lúc bạn tình sơ hở, chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 8-2018, Trí quen biết với anh Lê Hồng V. (SN 1998, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) ở lớp học. Sau đó, cả hai hẹn đến một khách sạn ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) tâm sự. Sau khi "vui vẻ", anh V. nhờ Trí chở đi mua giày ở đường Lê Quang Định (phường 17, quận Bình Thạnh).

Chân dung gã trai chuyên dụ người đồng tính



Lợi dụng lúc anh V. đang lựa giày, Trí ra lấy xe rồi tẩu thoát. Lấy được xe, Trí lên facebook rao bán xe với giá 5 triệu đồng.

Đến tháng 10-2018, Trí kết bạn với anh Đỗ Thanh T. (SN 1996; ngụ quận Bình Thạnh) thông qua một người quen. Cũng với thủ đoạn vào khách sạn ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Trí lấy xe máy của anh T. bán được 20 triệu đồng.

Đến cuối tháng 11-2018, Trí quen với anh Nguyễn Thanh Tr. (SN 1995; ngụ quận 11) qua mạng xã hội. Vào khách sạn ở đường số 19, phường Bình An, quận 2 nhân lúc anh Tr. đang tắm, Trí lấy xe Air Blade của anh rồi bỏ trốn.

Từ tin báo của các nạn nhân, Trí bị trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM phát hiện nên bắt giữ giao cho Công an quận 2 xử lý. Công an quận 2 kêu gọi ai từng là nạn nhân của Trí đến trình báo để hợp tác điều tra.

Phạm Dũng