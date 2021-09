Ngày 8-9, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn D. (SN 2004) và Quàng Văn Biển (SN 2003, cùng trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã) về tội Cố ý gây thương tích.



D. và Biển (2 người ở giữa) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 9-5, D. và Biển đến nhà Lò Văn N. (tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) dự sinh nhật. Trong lúc ngồi uống rượu, Biển và D. nhìn thấy Lành Văn D. (SN 1997) và Quàng Văn D. (SN 1998, ở cùng địa phương) đi xuống dưới sân. Do thấy "ngứa mắt" nên Biển và D. đã đánh 2 nam thanh niên này. Trong lúc xô xát, D. nhặt một đoạn gậy tre dài 160 cm, đập nhiều nhát vào người Lành Văn D., khiến anh D. bị vỡ đầu và gãy xương cẳng tay trái.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 22%.

Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam để với Vì Văn D. và Quàng Văn Biển về tội cố ý gây thương tích.