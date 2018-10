Nhóm cướp vàng táo tợn ở Phú Yên có ý định thủ tiêu nhau

11/10/2018 18:03

Chiều 11-10, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin phá án trong vụ cướp vàng táo tợn ở Phú Yên xảy ra hôm 19-8.



Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao thưởng cho các tập thể

Muốn giàu nhanh nên… đi cướp!

Tại cuộc họp báo, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, cho rằng đây là vụ cướp vàng và tiền táo tợn này. Theo đó, Nguyễn Thùy Viễn (SN 1975) và Nguyễn Mạnh Trường (SN 1986 cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đang làm thuê rửa xe cho tiệm của Trần Ngọc Hưng (SN 1982, ngụ thị trấn EaĐăng, huyện EaH’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Riêng Viễn có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn Trường có 1 tiền án về tội trộm cắp. "Trong quá trình làm, chúng bàn nhau rằng làm thế này thì không biết bao giờ mới giàu. Trong khi đó Hưng từng bị giật nợ. Nên cả nhóm bàn nhau cướp tiệm vàng" – đại tá Nghĩa cho hay.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, người đầu tiên mở lời rủ nhau cướp tiệm vàng

Để thực hiện việc cướp tiệm vàng, từ ngày 6-8 đến 8-8, cả nhóm xuống TP Tuy Hòa thuê khách sạn ở để điều nghiêng sơ hở của các tiệm vàng. Sau khi phát chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền ở chợ Hòa Vinh, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa có nhà ở nơi tương đối vắng vẻ, lại thường đưa vàng đi về giữa nhà đến tiệm chỉ bằng xe máy nên nhóm cướp đã chọn "con mồi".

Trường chuẩn bị các công cụ để đi cướp như 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện gửi ở tiệm rửa xe của Hưng, mua 1 xe máy hiệu Sirius gắn biển số giả gửi ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên làm phương tiện đi cướp.

Nguyễn Thùy Viễn sau khi bị bắt

Tối 18-8, cả nhóm lên xe ô tô của Hưng từ Đắk Lắk xuống Phú Yên để cướp. Khi đến TP Tuy Hòa, Viễn và Trường lấy xe máy đã gửi, mua thêm chai xăng để đốt xe máy xóa dấu vết khi xong việc. Rạng sáng 19-8, cả nhóm vào thị trấn Hòa Vinh.

Khoảng 6 giờ 20 phút sáng 19-8, khi anh Nguyễn Gia Truyền chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến trên xe máy mang theo thùng nhôm và túi xách để đến tiệm vàng thì Trường và Viễn lên xe máy bám theo. Khi đến đoạn đường vắng, cách nhà bà Yến khoảng 500m, Viễn chở Trường ép sát, Trường dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà Yến, anh Truyền rồi dùng roi điện chích vào bà Yến để cướp thùng nhôm vào túi xách đựng tiền và vàng. Cướp xong, Viễn và Trường lên xe chạy thẳng xuống khu rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, chế xăng đốt xe máy, lấy tiền và vàng lên xe ô tô của Hưng đã đợi sẵn chạy về lại huyện EaH’leo chia nhau tài sản cướp được. Sau đó, Viễn bỏ trốn vào huyện Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp, còn Trường trốn tại nhà bạn tù ở quận 8, TP HCM. Chỉ mình Hưng ở lại tại nhà.

Theo trình báo của gia đình bà Yến, số tiền, vàng bị cướp lên đén 3,2 tỷ đồng.

Trần Ngọc Hưng dù có 2 nhà, xe ô tô, 1 tiệm rủa xe nhưng vẫn đi cướp

Định thủ tiêu nhau

Theo đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng rất khó khăn trong việc tìm manh mối để phán án. "Vụ án xảy ra sáng sớm, vắng người nên nhân chứng ít. Mặ dù chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ, nhưng nhóm cướp ma mãnh không để lại tang vật hay dấu vết gì của vụ án. Xe máy gây án cũng là xe trộm cắp. Địa bàn gây án lại nhiều đường, đi nhiều hướng, camera ít nên trích xuất hạn chế. Chúng tôi đã phải nhờ đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an nhờ hỗ trợ để xác định hình ảnh các đối tượng" – Trưởng ban chuyên án Nguyễn Trung Nghĩa cho biết.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an Phú Yên đã thông tin rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng và các tỉnh lân cận về hình ảnh nhận diện đối tượng, xe máy tang vật và cũng đã nhận về hàng trăm tin báo của người dân. Công an Phú Yên đã tung ra gần 100 chiến sĩ đến các tỉnh để tìm manh mối. Qua sàn lọc 3 nhóm đối tượng khả nghi có tiền án tiền sự về trộm cắp, ma túy, ban chuyên án xác định nhóm 3 đối tượng của Viễn là khả nghi nhất.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng các cá nhân, tập thể phá án xuất sắc

Sau khi xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng, tối 6-10, Ban chuyên án phát lệnh bắt, giữ khẩn cấp. Phải tiến hành khẩn cấp và ban đêm vì Viễn có dấu hiệu trốn sang Campuchia, hàng ngày Viễn đã thường sang Campuchia đá gà và chơi bài. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh bắt thì Trường không có nhà. Đây lại là địa bàn phức tạp về nạn trộm cắp, ma túy nên phải đợi đến sáng hôm sau mới bắt Trường an toàn. "Khi thực hiện lệnh bắt, Viễn chống cự rất quyết liệt, nhưng chúng tôi đã lên mọi phương án dự phòng và đã vô hiệu hóa"- đại tá Nghĩa nói.

Theo đại tá Nghĩa, trong quá trình lấy lời khai cũng như hơn 10 ngày theo dõi nơi ẩn nấp của các đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Phú Yên còn nhận định Hưng và Trường có ý định thủ tiêu Viễn nếu đối tượng để lộ danh tính. Theo Công an Phú Yên, hiện vẫn chưa xác định số tài sản thu hồi từ vụ cướp là bao nhiêu do cần phải làm rõ số tang vật thu được có phải hình thành từ số tiền cướp được hay không.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa tại cuộc họp báo

Tại buổi họp báo, đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục CSHS phía nam Bộ Công an, nói: "Trong việc vận chuyển vàng từ tiệm đến nhà và ngược lại, các chủ tiệm cần hết sức cảnh giác. Không vận chuyển bằng xe thô sơ, tạo điều kiện cho tội phạm ra tay".

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân phá án Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên và Bộ Công an đã công bố quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án này. "Khi nghe tin đã bắt được các đối tượng, tôi rất mừng. Phá vụ án này không chỉ là lấy lại số tiền cho dân mà đã ngăn chặn những tội phạm nguy hiểm, gây hoang mang cho nhân dân, lấy lại niềm tin cho nhân dân. Tôi đánh giá cao chiến công này" – ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói rồi cho hay hiện chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền đã có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị sớm trả lại số tiền và vàng bị cướp để gia đình tiếp tục kinh doanh.

Hồng Ánh