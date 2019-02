Nhóm sinh viên dàn cảnh cướp tài sản ở Gò Vấp khai gì?

19/02/2019 17:41

Chiều 19-2, Cơ CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý tội "Cướp tài sản" đối với nhóm 7 đối tượng, gồm: Lê Đình Nhân (SN 1999), Hoàng Dương Bảo Duy (SN 1998), Đỗ Trịnh Minh Khôi (SN 1999), Nguyễn Quang Trung (SN 1999, cùng ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Trí (SN 1999, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Thuỳ Dung (SN 1998, bạn gái Duy, ngụ quận 12) và Trương Minh Châu (SN 1999, bạn gái của Nhân, quê Trà Vinh).

Đây là nhóm đã dàn cảnh mua hàng online rồi cướp tài sản trước một siêu thị trên địa bàn phường 10, quận Gò Vấp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Nhóm sinh viên tấn công nạn nhân lấy tài sản rồi bỏ trốn



Theo hồ sơ, nhóm Nhân, Trí, Châu trong một lần đến quán bar trên đường Đề Thám (quận 1) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với anh T.V.T (SN 2000; ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Tại đây, nhóm Nhân và nhóm T. hỗn chiến khiến một số người trong nhóm Nhân bị thương.

Để phục thù, nhóm Nhân đã rủ một số thanh niên khác tìm hung khí đánh trả nhưng khi quay lại thì nhóm T. đã rời khỏi quán bar. Tại đây, một số thanh niên có hung khí, súng điện nên bị Công an quận 1 tạm thu và lấy lời khai.

Do biết T. bán hàng online nên nhóm Nhân đã nhờ hai cô gái đặt mua một số hàng hiệu trị giá khoảng 40 triệu đồng. Cả nhóm hẹn T. đến trước một siêu thị giao hàng. Khi T. đến nơi, hai cô gái ra nhận hàng đồng thời nhóm Nhân lao vào đánh T. trọng thương rồi rời khỏi hiện trường cùng số tài sản của T.

Bị tấn công và cướp tài sản, T. đã đến công an trình báo sự việc. Qua truy xét, công an đã tạm giữ nhóm Nhân cùng tang vật. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đều là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP HCM và chỉ muốn đánh trả thù chứ không có ý định cướp tài sản.

Phạm Dũng