Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã mời 11 thanh, thiếu niên tình nghi có liên quan đến vụ cầm hung khí, đập phá quán trà sữa trên địa bàn lên lấy lời khai.

Theo công an, nhóm tình nghi này có độ tuổi từ 15 đến 22 tuổi. Tại công an, nhóm này khai có mâu thuẫn với một thanh niên gần quán trà sữa trên đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) và nghi ngờ người này sinh sống tại quán nên đem hung khí đến đập phá.

Hiện công an đang lấy lời khai từng người



Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12-8, một nhóm thanh niên đã cầm mã tấu lao vào chém loạn xạ tủ, bàn, ghế trong quán trà sữa rồi lên xe bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan. Toàn bộ hành vi của nhóm thanh thiếu niên này được camera an ninh ghi lại và chỉ sau 3 tiếng gây án, công an đã khoanh vùng, truy tìm và mời từng người lên làm việc.