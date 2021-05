Ngày 14-5, tin từ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đã cho gia đình bảo lãnh đối với Đỗ Thành Nam (SN 2005), Nguyễn Thị Thanh Mỹ (SN 2006), Nguyễn Thiện Trí (SN 2009) và Lưu Tường Vy (SN 2005), cùng ngụ TP Long Xuyên, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.



Nhóm trộm nhí này khai đã xài hết số tiền lấy được tại quán trà sữa của chị Tiên sau chuyến du thuyền ở TP Hà Tiên. Ảnh: T.Tầm

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12-5, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1981; ngụ TP Long Xuyên) đến Công an phường Mỹ Phước trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào quán trà sữa của mình lấy đi trên 29 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Công an phường Mỹ Phước phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ nhóm trộm nhí gồm Nam, Mỹ, Trí và Vy.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12-5, nhóm trộm nhí này cùng đối tượng tên Bằng (không rõ họ và địa chỉ) rủ nhau đến quán của chị Tiên rồi đột nhập vào trong trộm số tiền trên. Ngay sau đó, cả nhóm liền đón taxi xuống TP Hà Tiên (Kiên Giang) thuê du thuyền đi du lịch. Sau khi xài hết số tiền trộm được, cả nhóm quay về địa phương thì bị bắt giữ.