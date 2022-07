Ngày 6-7, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị can Nguyễn Văn Trác (Ảnh: MXH)

Trước đó, ngày 10-5-2022, Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G (xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Bà G. tố cáo ông Nguyễn Văn Trác (sinh năm 1978, phó hiệu trưởng trường THCS L.K, huyện Bến Cầu) có hành vi sàm sỡ con gái bà là học sinh lớp 9 của trường này tại phòng làm việc của ông Trác.

Vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu thụ lý. Qua điều tra, công an đủ căn cứ xác định hành vi ông Nguyễn Văn Trác có dấu hiệu của tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự. Ngày 5-7-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác về tội trên.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, ông Nguyễn Văn Trác bị gia hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày, trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc ông này bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh trong trường.