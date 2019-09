Nguyễn Thị Thu Huyền tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Ngày 4-9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (1976, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, vào giữa năm 2017, trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện một đối tượng nữ giới chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Công an TP đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Thu Huyền (tên thường gọi là Huyền "Cày"), nên lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23-8-2019, sau nhiều ngày điều tra, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Thị Thu Huyền tại nhà riêng cùng tang vật là 680 viên thuốc lắc có trọng lượng 339 gam MDMA, 1 g hồng phiến, 8 g ketamin, 1 g ma tuý đá, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 340 túi nilon dùng để chia nhỏ ma tuý, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý...

Được biết, hàng ngày, Huyền lên Facebook rao bán hàng gia dụng nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc để "nữ quái" cung cấp ma túy cho dân chơi. Huyền chỉ giao dịch với khách quyen hoặc cho "chân rết" giao hàng chứ không xuất đầu lộ diện. Đối tượng này cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huyền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Huyền trước pháp luật.