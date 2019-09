Sáng ngày 24-9 Công an tỉnh đã tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với tổng số số tiền lên đến trên 3.000 tỉ đồng.

Đối tượng Hồ Xuân Đạt cầm đầu đương dây RQ22 - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, có 2 đường dây cá độ bóng đá hình thành và hoạt động với 2 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18 và RQ22. Hai đường dây này có 811 tài khoản gồm 56 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý) và 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Hoạt động cá độ bóng đá được tổ chức trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com. Trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Đối tượng Phạm Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Ngày 26-5-2019, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan công an xác định Phạm Hải (SN 1977, trú phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là người cầm đầu, giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18; Hồ Xuân Đạt (SN 1991), cầm đầu đường dây RQ22.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là ông trùm của 2 đường dây do Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt cầm đầu. Bảo là người đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường dây cá độ bóng đá nói trên.

Tang vật liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trên 3.000 tỉ - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Qua khám xét khẩn cấp nơi nở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng, 600 đôla Mỹ, 2.500 đôla Úc, 2 tài khoản ngân hàng có số 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, biểu dương lực lượng tham gia phá án - Ảnh: Công thông tin Công an Hà Tĩnh

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.