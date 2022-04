Ngày 9-4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 32 đối tượng có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức câu cá độ tại hồ câu Thảo Vy của gia đình Phạm Quang Hồ (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ).

Hồ cá nơi các đối tượng tổ chức cờ bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hơn 10 người để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện thời gian gần đây, chủ hồ cá thường xuyên giới thiệu trên mạng xã hội vào các ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần, hồ câu sẽ diễn ra 2 ca câu cá trúng thưởng.

Cụ thể, ca sáng từ 7 giờ đến 12 giờ và ca chiều từ 13 giờ đến 18 giờ. Đối với ca sáng, các "cần thủ" phải mua vé vào hồ với giá là 1 triệu đồng, giá của cả 2 ca sáng, chiều là 1,5 triệu đồng.

Dưới hồ câu thả 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng với quy ước giá 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng... Tổng quy đổi thành 155 triệu đồng.

Ngày 6-4, khi "giải" đang diễn ra tại hồ câu Thảo Vy, lực lượng công an bất ngờ ập vào triệt phá, đưa toàn bộ 32 đối tượng có mặt tại đây về trụ sở cơ quan công an để phân loại, điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay đây là hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, nhưng nay mới xuất hiện tại Thái Bình.

Tính chất chơi bạc của hình thức này còn thể hiện sự khác biệt ở chỗ, ngoài việc phải mua vé giá cao, đăng ký câu cá độ với chủ hồ, các "cần thủ" còn cá độ bên ngoài với nhau với số tiền cá cược thường là hàng chục, hàng trăm triệu đồng.