Ngày 30-6, Công an TP HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội nghị.



Báo cáo trước hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết từ đầu năm 2022, Công an TP HCM đã chủ động tăng cường các mặt công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động gây án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Một vụ án mạng xảy ra tại quận Bình Tân, TP HCM

Nhờ sự nỗ lực này, phạm pháp hình sự trên địa bàn TP HCM được kiềm chế, kéo giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2021. Công an TP HCM đã điều tra, khám phá 1.442/1.901 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 75%), bắt xử lý 2.305 đối tượng. Trong đó, đã đấu tranh, triệt phá 68 băng, ổ, nhóm tội phạm, bắt xử lý 386 đối tượng. Phát hiện, bắt xử lý 594 vụ, 2.003 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ… đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP HCM, sự đồng tình, giúp đỡ của nhân dân, Công an TP HCM sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.



Trong dịp này, Ban giám đốc Công an TP HCM đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Phòng Tổ chức cán bộ; trao Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TPHCM, Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM.