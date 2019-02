Phát hiện cô gái trẻ chết bất thường dưới mương nước

22/02/2019 15:55

Chiều 22-2, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Thủy Nguyên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến chị Hồ Thị B. (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chết bất thường dưới mương nước. Ban đầu, lực lượng công an xác định người phụ nữ này tử vong là do ngạt nước.



Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21-2, một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mương nước tại đoạn đối diện cổng A2, khu A của Công ty Reigna (KCN Vsip), thuộc thôn Đống Am, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân có độ tuổi từ 25-27, tóc ngang lưng, nhuộm vàng, mặc áo công nhân dạng sơ mi ngắn tay màu xanh, in chữ GG ViNa, trên người đeo một dây chuyền bạc và nhẫn kim loại màu vàng.



Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thủy Đường và tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình điều tra, lực lượng công an làm rõ danh tính nạn nhân là Hồ Thị B. (SN 1992, ở huyện Diễn Châu, tĩnh Nghệ An). Nguyên nhân ban đầu xác định người phụ nữ tử vong là do ngạt nước.

Tr.Đức